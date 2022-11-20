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Стул барный Купер WX белый

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Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,1
Вес Брутто (короб 2 стула), кг 17

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Основные характеристики

  • Высота610/820 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес7.3 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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