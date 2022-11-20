Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,1
Вес Брутто (короб 2 стула), кг 17
Основные характеристики
- Высота610/820 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Вес7.3 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,1
Вес Брутто (короб 2 стула), кг 17
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