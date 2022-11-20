Товар в корзине. Перейти
Стул барный Libra зеленый - фото 1Стул барный Libra зеленый - фото 2Видеообзор барного стула Либра (Libra) от ChiedoCover - видео 3Стул барный Libra зеленый - фото 4Стул барный Libra зеленый - фото 5Стул барный Libra зеленый - фото 6Стул барный Libra зеленый - фото 7

Стул барный Libra зеленый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Libra белый
Стул барный Libra белый
Следующий Стул барный Libra красный
Стул барный Libra белый

Характеристики товара

Описание

Барный стул «Libra» зеленого цвета в стиле лофт подойдет для элегантной обстановки в кафе или баре, однако может грамотно сочетаться с домашней барной стойкой. Благодаря продуманной ширине, плавному изгибу и небольшому выступу сиденье комфортно, несмотря на отсутствие подлокотников и полноценной спинки.

В дизайне модели «Libra» используется сочетание зеленого пластика и естественного оттенка натурального дерева – опоясывающая ножки опорная планка в тон сиденью уравновешивает цветовую комбинацию и подчеркивает модные геометрические формы барного стула. Высота соответствует стойке стандартной высоты.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 75х48,5х25 см.

Масса брутто: 12 кг.

Объем: 0,09

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки12 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
13

Столовая группа на 6 персон, синяя

Столовая группа на 2 персоныНастоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Столовая группа на 2 персоны

Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Столовая группа

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
140
Оптовая цена
7

Куверт Журавинка на 2 прибора

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Другие товары из разделаподборки
Стул барный Libra серыйНастоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Libra серый

В наличии 31 шт.
Стул барный Мартин белыйНастоящее фото товара Стул барный Мартин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Мартин белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
7

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, чернаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
5

Наволочка 50x70 125гр

Настоящее фото товара Наволочка 60x60 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
6

Наволочка 60x60 125гр

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Ручник впитывающий, фиолетовый

Настоящее фото товара Люстра Triumph 5, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена
15

Люстра Triumph 5

В наличии 50 шт.