Характеристики товара
Описание
Барный стул «Libra» зеленого цвета в стиле лофт подойдет для элегантной обстановки в кафе или баре, однако может грамотно сочетаться с домашней барной стойкой. Благодаря продуманной ширине, плавному изгибу и небольшому выступу сиденье комфортно, несмотря на отсутствие подлокотников и полноценной спинки.
В дизайне модели «Libra» используется сочетание зеленого пластика и естественного оттенка натурального дерева – опоясывающая ножки опорная планка в тон сиденью уравновешивает цветовую комбинацию и подчеркивает модные геометрические формы барного стула. Высота соответствует стойке стандартной высоты.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 75х48,5х25 см.
Масса брутто: 12 кг.
Объем: 0,09
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина500 мм
- Глубина400 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки485 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки12 кг