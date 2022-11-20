2 коробки / 2 шт.
Габариты:
к.1: 58*39*52 с к.2: 76*18*9 см
Вес брутто:
к.1: 0,12 к.2: 0,01
Объем:
к.1: 10 кг к,2: 4,6 кг
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
Стул Такер, желтый деревянный
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой
Диван Кельт угловой
Диван Кельт угловой сектор
Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой
Диванный модуль Баклер
Стул барный Лион, синий шенилл
Стул барный Лион, коричневая экокожа
Стул барный Лион, темно-серая экокожа
Стул барный Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной