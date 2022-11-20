2 коробки / 2 шт.
Габариты:
к.1: 58*39*52 с к.2: 76*18*9 см
Вес брутто:
к.1: 0,12 к.2: 0,01
Объем:
к.1: 10 кг к,2: 4,6 кг
Стул-кресло Алекс-М
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стул Вольтер Dog Princess
Диван Bari трехместный
Диван Cardello двухместный
Диван Cardello трехместный
Диван Chester S двухместный
Диван с оттоманкой Barcelona
Стул барный Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки
Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножки
Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной