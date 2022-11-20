Стул барный Лион, коричневая экокожа

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул барный Лион, коричневая экокожа

4.3
8 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул барный Лион, синий шенилл
Стул барный Лион, синий шенилл
Следующий Стул барный Лион, темно-серая экокожа
Стул барный Лион, темно-серая экокожа

Характеристики товара

Описание

2 коробки / 2 шт.

Габариты:
к.1: 58*39*52 с к.2: 76*18*9 см
Вес брутто:
к.1: 0,12 к.2: 0,01
Объем:
к.1: 10 кг к,2: 4,6 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес6,2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс-М, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
13

Стул-кресло Алекс-М

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Настоящее фото товара Стул Вольтер Dog Princess, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
9

Стул Вольтер Dog Princess

Настоящее фото товара Диван Bari трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
Оптовая цена
9

Диван Bari трехместный

Настоящее фото товара Диван Cardello двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 090
Оптовая цена
5

Диван Cardello двухместный

Настоящее фото товара Диван Cardello трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена
11

Диван Cardello трехместный

Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена
15

Диван Chester S двухместный

Диван с оттоманкой BarcelonaНастоящее фото товара Диван с оттоманкой Barcelona, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена
12

Диван с оттоманкой Barcelona

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул барный Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной