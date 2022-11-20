Стул барный Лион, коричневый шенилл
6990 ₽8990 ₽
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Удобный барный стул с мягкой обивкой. Сиденье и спинка закругленной формы красиво сочетаются с утонченными ножками в цвет светлого дерева. Ножки выполнены из металла, что делает конструкцию очень прочной и позволяет выдержать нагрузку до 100 кг. Прочная ткань обивки очень легкая в уходе, хорошо показывает себя в условиях ежедневной эксплуатации как на домашней кухне, так и в ресторанах и кафе.
2 коробки / 2 шт.
Габариты: 76*39*61 см
1 коробка: 58*39*52 см
2 коробка: 76*18*9 см
Вес брутто: 14,6 кг
1 коробка: 10 кг
2 коробка: 4,6 кг
Объем: 0,13 м3
1 коробка: 0,12 м3
2 коробка: 0,01 м3