Стул барный Лион, синий шенилл

9 оценок

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Стул барный Лион, синий шенилл

4.9
8 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул барный Лион, серый велюр
Стул барный Лион, серый велюр
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Стул барный Лион, коричневая экокожа

Характеристики товара

Описание

2 коробки / 2 шт.
Габариты:
к.1: 58*39*52 с к.2: 76*18*9 см
Вес брутто:
к.1: 0,12 к.2: 0,01
Объем:
к.1: 10 кг к,2: 4,6 кг

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес6,2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

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