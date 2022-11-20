2 коробки / 2 шт.
Габариты:
к.1: 58*39*52 с к.2: 76*18*9 см
Вес брутто:
к.1: 0,12 к.2: 0,01
Объем:
к.1: 10 кг к,2: 4,6 кг
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