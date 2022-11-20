Стул барный Лион, темно-серая экокожа

11 оценок

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Стул барный Лион, темно-серая экокожа

4.8
8 990 ₽
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Стул барный Лион, коричневая экокожа
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Характеристики товара

Описание

2 коробки / 2 шт.

Габариты:
к.1: 58*39*52 с к.2: 76*18*9 см
Вес брутто:
к.1: 0,12 к.2: 0,01
Объем:
к.1: 10 кг к,2: 4,6 кг

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес6,2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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