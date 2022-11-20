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Стул барный Лофт, каркас хром, бежевая экокожа - фото 1

Стул барный Лофт, каркас хром, бежевая экокожа

7 оценок
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Консоль Largo

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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