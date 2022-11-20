Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
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