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Стул барный Лофт, каркас хром, экокожа шоколад - фото 1

Стул барный Лофт, каркас хром, экокожа шоколад

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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