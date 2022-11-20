Характеристики товара
Описание
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Ширина540 мм
- Глубина380 мм
- Вес8.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяротанг
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
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