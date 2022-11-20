Стул барный Марсель велюр черный
8 490 ₽12 990 ₽
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*67*48
Вес брутто: 20,900
Объем: 0,240
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул барный Марсель велюр пыльно-синий
Стул барный Марсель велюр серый
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б