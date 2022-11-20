Стул барный Марсель велюр травяной

10 оценок

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Стул барный Марсель велюр травяной

4.7
8 490 ₽12 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул барный Марсель велюр серый
Стул барный Марсель велюр серый
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Стул барный Саймон велюр золотистый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 76*67*48

Вес брутто: 20,900

Объем: 0,240

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Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Высота1100 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес9.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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