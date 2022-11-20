Стул барный Miura, белый

14 оценок

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Стул барный Miura, белый

5
4 190 ₽
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Стул барный Джоплин дуб выбеленный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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