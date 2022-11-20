Стул барный One, черный
4 590 ₽
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.4
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.340
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