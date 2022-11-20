Стул барный One, черный

5 оценок

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Стул барный One, черный

4.9
4 590 ₽
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Стул барный One, белый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.4
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.340

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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