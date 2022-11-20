Стул барный Masters, белый

14 оценок

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Стул барный Masters, белый

4.4
7 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул барный One, черный
Стул барный One, черный
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Стул барный One, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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