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Стул барный Наоми велюр розовый

Артикул: CH-049-538
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Яркий барный стул с необычной спинкой в обивке из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам с золотым декором. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами в виде веера. На ножках, для дополнительного комфорта при посадке, предусмотрена округлая подножка.
Такая модель барного стула может отлично вписаться в зону кухни или гостиной, а также стать прекрасным дополнением для ресторана или кафе.

2 коробки / 2 шт.

Габариты: 73*64*70,5
1короб: 52*45*57
2короб: 73*64*13,5
Вес брутто: 17,250
1короб: 8,900
2короб: 8,350
Объем: 0,196
1короб: 0,133
2короб: 0,063

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Высота1030 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6.97 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки17.25 кг

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