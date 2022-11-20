Характеристики товара
Описание
Яркий барный стул с необычной спинкой в обивке из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам с золотым декором. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами в виде веера. На ножках, для дополнительного комфорта при посадке, предусмотрена округлая подножка.
Такая модель барного стула может отлично вписаться в зону кухни или гостиной, а также стать прекрасным дополнением для ресторана или кафе.
2 коробки / 2 шт.
Габариты: 73*64*70,5
1короб: 52*45*57
2короб: 73*64*13,5
Вес брутто: 17,250
1короб: 8,900
2короб: 8,350
Объем: 0,196
1короб: 0,133
2короб: 0,063
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Высота1030 мм
- Глубина550 мм
- Вес6.97 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки17.25 кг