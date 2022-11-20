Характеристики товара
Описание
Барный стул Oliver, пожалуй, самая элегантная, лаконичная модель. Сочетание плавных линий и бархатистой обивки очерчено кантом в тон. Использование неоднородного цвета в обивке стула Oliver придает модели особый шарм.
В качестве наполнителя используется пенополиуретан высокой плотности. Даже при длительном использовании он не теряет форму и не деформируется. Такое наполнение гарантирует долгий срок службы изделия, что особенно важно для коммерческого использования (при эксплуатации в сегменте HоReCa).
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- ОбивкаБархат
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия