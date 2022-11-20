Характеристики товара
Описание
Барный стул (без спинки) ОРБИТА непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу,
Основа барного стула ОРБИТА - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости.
Простое, но удобное сиденье, толщиной 80 мм, и оригинальное сочетание цветов обивки обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье обшито экокожей PVC.
Данные для транспортировки
- Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 410 х 380 х 460;
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,075;
- Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 13.
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса: Хром.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Ширина385 мм
- Глубина385 мм
- Вес5,8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай