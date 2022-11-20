Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки: металлические, черного цвета.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 84*54*100
1короб: 84*54*48
2короб: 79*53*52
Вес брутто: 35
1короб: 17
2короб: 18
Объем: 0,44
1короб: 0,22
2короб: 0,22
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Ширина460 мм
- Глубина430 мм
- Вес8.2 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.44 м3
- Вес упаковки35 кг