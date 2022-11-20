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Стул барный Оскар, вельвет серый

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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки: металлические, черного цвета.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 84*54*100
1короб: 84*54*48
2короб: 79*53*52
Вес брутто: 35
1короб: 17
2короб: 18
Объем: 0,44
1короб: 0,22
2короб: 0,22

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.44 м3
  • Вес упаковки35 кг

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