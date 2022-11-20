Фотография Стул барный пластиковый Mariquita от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул барный пластиковый Mariquita

4.5
Оптовая цена
от 8 060 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул барный пластиковый Mariquita
Стул барный пластиковый Mariquita
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Стул барный пластиковый Mariquita

4.5
8060 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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