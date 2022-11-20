Фотография Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita

4.6
Оптовая цена
от 20 260 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita
Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita

4.6
20260 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул барный пластиковый Mariquita
Стул барный пластиковый Mariquita
Следующий Стул пластиковый Mariquita на полозьях
Стул пластиковый Mariquita на полозьях

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Лидер 8, уличная из реек
Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Боди 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Luberon с патиной
Настоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover-32%
44 990 ₽65 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Орлеан большой
Настоящее фото товара Зеркало настенное Камни, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало настенное Камни
Настоящее фото товара Зеркало настенное Скрепка, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало настенное Скрепка
Настоящее фото товара Зеркало настенное Art, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало настенное Art
Настоящее фото товара Зеркало настенное Виолончель, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Зеркало настенное Виолончель
Настоящее фото товара Зеркало настенное Пузыри, произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало настенное Пузыри

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе оптом

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 950 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita, произведённого компанией ChiedoCover
6 850 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Mariquita
Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
13 750 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул офисный Mariquita на колесной основе
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 540 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Настоящее фото товара Стул складной Балу, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул складной Балу
Настоящее фото товара Стул складной Кемпинг, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Кемпинг
Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, нерегулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 440 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул школьный Абзац, регулируемый
Настоящее фото товара Стул складной детский Вольск, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул складной детский Вольск