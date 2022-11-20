Стул барный Саймон, велюр черный

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул барный Саймон, велюр черный

4.5
8 990 ₽14 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул барный Саймон, велюр травяной
Стул барный Саймон, велюр травяной
Следующий Стул барный Тейлор, велюр жёлтый
Стул барный Тейлор, велюр жёлтый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61*56,5*104

Вес брутто: 20,900

Объем: 0,358

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина650 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота1040 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49026
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк, светлый орех

В наличии 21 шт.
Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротангаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

Другие товары из раздела

Стул барный Тейлор, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Тейлор, велюр зеленый

Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубой

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б