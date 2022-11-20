Стул барный Саймон велюр капучино

11 оценок

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Стул барный Саймон велюр капучино

5
10 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61*56,5*104

Вес брутто: 20,900

Объем: 0,358

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота1040 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина650 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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