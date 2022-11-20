Стул барный Саймон, велюр морской
8 990 ₽14 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61*56,5*104
Вес брутто: 20,900
Объем: 0,358
Стул Кроссбэк темно-красный
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул барный Саймон, велюр серый
Стул барный Саймон, велюр темно-зеленый
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б