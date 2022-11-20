Стул барный Саймон, велюр пыльно-голубой
14 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61*56,5*104
Вес брутто: 20,900
Объем: 0,358
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