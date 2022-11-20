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Стул барный Саймон велюр тёмно-серый

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Характеристики товара

Описание

Барный стул Саймон с подлокотниками в обивке из велюра станет прекрасным дополнением современной кухни и станет акцентом в интерьере.

Каркас спинки выполнен из металлических прутьев.

Прочные ножки изготовлены из металла и стилизованы под темное дерево, которые способны выдерживать большие нагрузки.

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина сиденья355 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес10.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки20.90 кг
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