Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Стильное цветовое сочетание с золотыми ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 58*52*74
Объем: 0,22
Вес: 16,5 кг.
Основные характеристики
- Высота113 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки16.50 кг