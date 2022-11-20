Товар в корзине. Перейти
Стул барный Турин изумрудный - фото 1Стул барный Турин изумрудный - фото 2Стул барный Турин изумрудный - фото 3Стул барный Турин изумрудный - фото 4Стул барный Турин изумрудный - фото 5

Стул барный Турин изумрудный

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Турин пудровый
Стул барный Турин пудровый
Следующий Стул Хилори
Стул барный Турин пудровый

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Стильное цветовое сочетание с золотыми ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 58*52*74

Объем: 0,22

Вес: 16,5 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота113 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Хилори, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
9

Стул Хилори

Настоящее фото товара Стул Афина, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена
6

Стул Афина

Стул Halmar K284, бежевыйНастоящее фото товара Стул Halmar K284, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Стул Halmar K284, бежевый

Настоящее фото товара Стул Halmar K274, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
12

Стул Halmar K274, темно-серый

Настоящее фото товара Стул Halmar K273, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена
6

Стул Halmar K273, темно-серый

Настоящее фото товара Стул Halmar K227, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Halmar K227, светло-серый

Настоящее фото товара Стул Halmar K226, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
9

Стул Halmar K226, светло-серый

Настоящее фото товара Стул Malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
15

Стул Malawi, синий, тк.BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
9

Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
10

Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68

Другие товары из разделатканевые стулья
Настоящее фото товара Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
14

Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68

Настоящее фото товара Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена
14

Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT

Настоящее фото товара Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
11

Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96

Настоящее фото товара Стул Caren II, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
8

Стул Caren II

Настоящее фото товара Стул Huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
5

Стул Huan II, серый

Настоящее фото товара Стул Huan II, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
9

Стул Huan II, желтый

Настоящее фото товара Стул Lancelot, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
5

Стул Lancelot, зеленый

Настоящее фото товара Стул Lancelot, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
7

Стул Lancelot, синий

Настоящее фото товара Стул Huan II, синий, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
12

Стул Huan II, синий

Настоящее фото товара Стул Huan II, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
13

Стул Huan II, серебристый

С этим товаром покупают
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
9

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзоваяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр

Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
80Хит

Диван лофт Стэйт Гросс

Диван лофт Стоун МиниНастоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от22 800
Оптовая цена
6

Диван лофт Стоун Мини

Диван лофт Магнус МиниНастоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена
81Хит

Диван лофт Магнус Мини

Стул барный Мартин белыйНастоящее фото товара Стул барный Мартин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Мартин белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Хай-Тек бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Хай-Тек бежевый

Стул барный Бомба серебристыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Бомба серебристый

В наличии 31 шт.
Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели