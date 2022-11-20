Стул барный Уни 2

9 оценок

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Стул барный Уни 2

4.7
30 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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