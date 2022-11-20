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Стул барный UNO бархат пепельно-бежевый / чёрный конус - фото 1Стул барный UNO бархат пепельно-бежевый / чёрный конус - фото 2

Стул барный UNO бархат пепельно-бежевый / чёрный конус

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Uno современная модель с оригинальной прострочкой. Сочетание мягкости и удобства создают ощущение комфорта. Самым органичным образом Uno этого оттенка проявляет себя в интерьерах в стиле арт-деко. Дизайнеры по праву считают серый одним из самых элегантных цветов. Такой цвет способен наполнить интерьер ощущением спокойствия и стабильности. Uno пепельно-бежевого цвета смотрится дороже, нежели чем в черной или бежевой обивке.

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина500 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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