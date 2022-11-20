Характеристики товара
Описание
Стул Uno современная модель с оригинальной прострочкой. Сочетание мягкости и удобства создают ощущение комфорта. Самым органичным образом Uno этого оттенка проявляет себя в интерьерах в стиле арт-деко. Дизайнеры по праву считают серый одним из самых элегантных цветов. Такой цвет способен наполнить интерьер ощущением спокойствия и стабильности. Uno пепельно-бежевого цвета смотрится дороже, нежели чем в черной или бежевой обивке.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина430 мм
- Глубина500 мм
- ОбивкаБархат
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия