Характеристики товара
Описание
Голубой барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. «Валенсия» позволит уютно расположиться, облокотиться на мягкую спинку и провести немало приятных минут за коктейлями и беседой. Глубокое сиденье удобной формы обито тканью «рогожка». Модель голубого цвета изготовлена на основе прочного металлического каркаса. Приятный оттенок будет радовать долгое время – «рогожка» является довольно неприхотливым материалом, который легко чистить. Элегантный лаконичный дизайн барного стула «Валенсия» открывает большие возможности для создания стильных интерьеров.
Красивый голубой оттенок привнесет нотку свежести и оживит самую скучную обстановку. Это идеальный выбор для тех, кто желает создать атмосферу свободы и радости.
2 коробки / 2 шт.
Габариты: 80*38*128
1короб: 57*38*43
2короб: 80*14*85
Объем: 0,201
1короб: 0,106
2короб: 0,095
Вес брутто: 13
1короб: 8,7
2короб: 4,3
Основные характеристики
- Высота1015 мм
- Высота до сиденья720 мм
- Ширина445 мм
- Глубина445 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки13 кг