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Стул барный Валенсия, голубой

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Характеристики товара

Описание

Голубой барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. «Валенсия» позволит уютно расположиться, облокотиться на мягкую спинку и провести немало приятных минут за коктейлями и беседой. Глубокое сиденье удобной формы обито тканью «рогожка». Модель голубого цвета изготовлена на основе прочного металлического каркаса. Приятный оттенок будет радовать долгое время – «рогожка» является довольно неприхотливым материалом, который легко чистить. Элегантный лаконичный дизайн барного стула «Валенсия» открывает большие возможности для создания стильных интерьеров.

Красивый голубой оттенок привнесет нотку свежести и оживит самую скучную обстановку. Это идеальный выбор для тех, кто желает создать атмосферу свободы и радости.

2 коробки / 2 шт.

Габариты: 80*38*128
1короб: 57*38*43
2короб: 80*14*85
Объем: 0,201
1короб: 0,106
2короб: 0,095
Вес брутто: 13
1короб: 8,7
2короб: 4,3

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Основные характеристики

  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина445 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки13 кг

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