Характеристики товара
Описание
Барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. Стильная модель высотой 72 см устойчиво стоит на четырех опорах с удобными подножками.
«Валенсия» позволит уютно расположиться, облокотиться на мягкую спинку и провести немало приятных минут за коктейлями и беседой. Глубокое сиденье удобной формы обито велюром.
Модель изготовлена на основе прочного металлического каркаса, стилизованного под натуральное дерево. Несмотря на небольшой вес, конструкция очень устойчива.
Приятный оттенок будет радовать долгое время – велюр является довольно прочный и износостойкий материал, который легко поддается чистке.
Элегантный лаконичный дизайн барного стула «Валенсия» открывает большие возможности для создания стильных интерьеров.
Красивый оттенок привнесет нотку свежести и оживит обстановку. Это идеальный выбор для тех, кто желает создать атмосферу свободы и радости.
2 коробки / 2 шт.
Габариты:
1короб: 56*53*77
2короб: 79*13,5*8
Объем: 0,32
1короб: 0,23
2короб: 0,09
Вес: 13
1короб: 8,7 кг,
2короб: 4,3 кг
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья720 мм
- Ширина420 мм
- Глубина480 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Вес9.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки13 кг