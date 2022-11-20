+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стул барный Walnut, синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул барный Walnut, синий

          4.1
          Оптовая цена
          от 5 390 ₽
          При покупке от 10 штук
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стул барный Walnut, синий
          Стул барный Walnut, синий
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Стул барный Walnut, светло-коричневый
          Стул барный Walnut, светло-коричневый
          Следующий Стул барный Walnut, зеленый
          Стул барный Walnut, зеленый

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул складной Торни, белый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Пламя, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари Пламя, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Белла Кросс пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Белла Кросс пластиковый
          Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          25 760 ₽32 200 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Модерн
          Настоящее фото товара Домик на сваях с горкой Smoby, произведённого компанией ChiedoCover
          42 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Домик на сваях с горкой Smoby
          Настоящее фото товара Домик игровой детский Малыш, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Домик игровой детский Малыш
          Настоящее фото товара Сказочный игровой домик, произведённого компанией ChiedoCover
          14 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сказочный игровой домик
          Настоящее фото товара Игровой домик с забором и горкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Игровой домик с забором и горкой
          Настоящее фото товара Детский игровой домик, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Детский игровой домик

          Другие товары из раздела барные стулья оптом

          Настоящее фото товара Барный стул BST-9449/1, произведённого компанией ChiedoCover
          15 717 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул BST-9449/1
          Настоящее фото товара Барный стул BST-9449/1, произведённого компанией ChiedoCover
          14 288 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул BST-9449/1
          Настоящее фото товара Барный стул BST-9456, произведённого компанией ChiedoCover
          15 652 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул BST-9456
          Настоящее фото товара Барный стул BST- 423/2, произведённого компанией ChiedoCover
          14 319 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул BST- 423/2
          Настоящее фото товара Барный стул BST - 423, произведённого компанией ChiedoCover
          19 017 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стул BST - 423
          Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
          11 127 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул BST-788 FAN
          Настоящее фото товара Барный стул BST-1411, произведённого компанией ChiedoCover
          15 957 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул BST-1411
          Настоящее фото товара Барный стул BST-225, произведённого компанией ChiedoCover
          14 380 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул BST-225
          Настоящее фото товара Барный стул BST-1315, произведённого компанией ChiedoCover
          16 252 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул BST-1315
          Настоящее фото товара Барный стул BST-1319, произведённого компанией ChiedoCover
          19 434 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул BST-1319