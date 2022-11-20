Характеристики товара
Описание
Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда.Плавные линии, изящные ножки и просторное сиденье делают модель невероятно удобной для отдыха. Оригинальная прорезь у основания спинки добавляет конструкции легкости и воздушности.Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- ОбивкаБархат
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия