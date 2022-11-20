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Стул Barrie, кожа капучино - фото 1Стул Barrie, кожа капучино - фото 2

Стул Barrie, кожа капучино

15 оценок
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Стул Barrie, кожа бежевый

Характеристики товара

Описание

Стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца. Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки обеденного стула, также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.
Стулья Barrie непременно украсят банкетные залы, салоны красоты, переговорные и, конечно, гостиную или кухню в доме.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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