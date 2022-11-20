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Стул Бастер

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Характеристики товара

Описание

Стул стопируемый «Бастер»Самое современное решение для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и других присутственных мест. Стопируемый стул на стальном каркасе из трубы 20х20 мм. Покрытие каркаса – порошковая краска. Эргономичная мягкая спинка со скрытым стальным каркасом. Мягкое сиденье толщиной 60 мм. Основа сиденья – фанера толщиной 10 мм и поролон 50мм.

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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