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Стул Батильда, серое облако - фото 1Стул Батильда, серое облако - фото 2

Стул Батильда, серое облако

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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Прострочка вдоль сидения и спинки придает изделию классический и стильный вид. Нежная расцветка микровелюра внесет уют и воздушность в интерьер.Оригинальная конусообразная форма опор с золотым напылением в нижней части каркаса. Четкое разделение белого и золотого прекрасно гармонируют с мягкими сидениями Sheffilton и основанием для стола в аналогичном стиле белый муар/золото.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обратите внимание на детали, мягкое и изогнутое по краям сидение, отведенная назад спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. В основе сидений лежит фанера со специальными отверстиями для крепления опор. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.

Вид упаковки: картон

Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 560x230x50

Вес в упаковке, кг: 1.78

Объем упаковки, м3: 0.006

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес5.08 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветсерый

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