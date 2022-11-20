Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Прострочка вдоль сидения и спинки придает изделию классический и стильный вид. Нежная расцветка микровелюра внесет уют и воздушность в интерьер.Оригинальная конусообразная форма опор с золотым напылением в нижней части каркаса. Четкое разделение белого и золотого прекрасно гармонируют с мягкими сидениями Sheffilton и основанием для стола в аналогичном стиле белый муар/золото.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обратите внимание на детали, мягкое и изогнутое по краям сидение, отведенная назад спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. В основе сидений лежит фанера со специальными отверстиями для крепления опор. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.
Вид упаковки: картон
Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 560x230x50
Вес в упаковке, кг: 1.78
Объем упаковки, м3: 0.006
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Ширина540 мм
- Глубина580 мм
- Вес5.08 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветсерый