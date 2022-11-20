Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина560 мм
- Высота915 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Обивкавелюр Bella 07
- Цветбелый, золотой
- Страна изготовленияРоссия
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