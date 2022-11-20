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Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 1Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 2Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 3Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 4Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 5Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 6Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 7Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 8

Стул Баунти, велюр, золотой каркас

Артикул: CH-049-911
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Обивкавелюр Bella 07
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стулья на заказ

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Стул Баунти, велюр Bella 07, каркас золото Бонд CHINA
Стул Баунти, велюр Bella 07, каркас золото Бонд CHINAСтул Баунти, велюр Bella 07, каркас золото Бонд CHINAСтул Баунти, велюр Bella 07, каркас золото Бонд CHINA
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