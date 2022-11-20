Мягкий стул "Базель" функционален и удобен. Лаконичность, элегантная сдержанность дизайна каркаса делает эту модель украшением интерьера, выполненного как в традиционном классическом, так и в современном стиле.
В стандартной комплектации:
Ширина: 500 мм; Глубина: 550 мм; Высота: 990 мм;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ.
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Столешница лофт Оклад 40x40 - 1200x800
Столешница лофт Оклад 40x40 - 1600x800
Стул пластиковый DayDream, черный