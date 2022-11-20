Стул Базель

6 оценок

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Стул Базель

4.8
9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул "Базель" функционален и удобен. Лаконичность, элегантная сдержанность дизайна каркаса делает эту модель украшением интерьера, выполненного как в традиционном классическом, так и в современном стиле.

В стандартной комплектации:
Ширина: 500 мм; Глубина: 550 мм; Высота: 990 мм;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ.


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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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