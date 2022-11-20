Товар в корзине. Перейти
Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные - фото 1Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные - фото 2

Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные

Артикул: CH-034-415
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Базель темно-зеленый бархат прострочка ромб ножки черные
Стул Базель темно-зеленый бархат прострочка ромб ножки черные
Следующий Стул Леман серый бархат прострочка ромб ножки черные
Стул Базель темно-зеленый бархат прострочка ромб ножки черные

Характеристики товара

Описание

Стул Базель можно по праву назвать не только комфортным, но и практичным. Оно пользуется неизменным спросом у владельцев самых разных коммерческих помещений (кафе, ресторанов, офисов, гостиниц, пансионатов). Высококачественный бархат модного цвета не потребует специального ухода и долгие годы будет сохранять свою износостойкость. Данная модель не сковывает движения, несмотря на высокие подлокотники, переходящие в эргономичную спинку.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес12.02 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветрозовый

Похожие товары

Полубарный стул Marcel, велюр розовыйНастоящее фото товара Полубарный стул Marcel, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 950
Оптовая цена
9

Полубарный стул Marcel, велюр розовый

В наличии 4 шт.
Полубарный стул Marcel, велюр зеленыйНастоящее фото товара Полубарный стул Marcel, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 950
Оптовая цена
3

Полубарный стул Marcel, велюр зеленый

В наличии 7 шт.
Полубарный стул Nyx, желтый/ серыйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, желтый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
5

Полубарный стул Nyx, желтый/ серый

В наличии 40 шт.
Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничныйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
13

Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный

В наличии 86 шт.
Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленыйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
12

Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый

В наличии 58 шт.
Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серыйНастоящее фото товара Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 300
Оптовая цена
4

Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серый

В наличии 2 шт.
Полубарный стул Wendy, бежевыйНастоящее фото товара Полубарный стул Wendy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 400
Оптовая цена
2

Полубарный стул Wendy, бежевый

Стул Brandy, розовый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy, розовый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 850
Оптовая цена
13

Стул Brandy, розовый/ черный каркас

Стул Brandy X, бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 900
Оптовая цена
12

Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

В наличии 56 шт.
Стул Brandy X, бежевый/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 900
Оптовая цена
16

Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас

В наличии 40 шт.
С этим товаром покупают
Диван раскладной LOAN, желтыйНастоящее фото товара Диван раскладной LOAN, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290
Оптовая цена
8

Диван раскладной LOAN, желтый

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
16

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль N3, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена
12

Бескаркасный диван Freedom, модуль N3

Стул полубарный Коби, велюр синийНастоящее фото товара Стул полубарный Коби, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
6

Стул полубарный Коби, велюр синий

Люстра подвесная V2622-5P Katar 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2622-5P Katar 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
16 99052
34 990 ₽Оптовая цена
4

Люстра подвесная V2622-5P Katar 5*E14*60W

В наличии 13 шт.
Стул Marcus, бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
8

Стул Marcus, бархат пудровый

Пуфик Хрюша, белаяНастоящее фото товара Пуфик Хрюша, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
11

Пуфик Хрюша, белая

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками