Характеристики товара
Описание
Стул Базель можно по праву назвать не только комфортным, но и практичным. Оно пользуется неизменным спросом у владельцев самых разных коммерческих помещений (кафе, ресторанов, офисов, гостиниц, пансионатов). Высококачественный бархат модного цвета не потребует специального ухода и долгие годы будет сохранять свою износостойкость. Данная модель не сковывает движения, несмотря на высокие подлокотники, переходящие в эргономичную спинку.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота820 мм
- Глубина540 мм
- Вес12.02 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветзеленый