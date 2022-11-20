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Стул Базель темно-зеленый бархат прострочка ромб ножки черные - фото 1Стул Базель темно-зеленый бархат прострочка ромб ножки черные - фото 2

Стул Базель темно-зеленый бархат прострочка ромб ножки черные

Артикул: CH-034-414
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Базель можно по праву назвать не только комфортным, но и практичным. Оно пользуется неизменным спросом у владельцев самых разных коммерческих помещений (кафе, ресторанов, офисов, гостиниц, пансионатов). Высококачественный бархат модного цвета не потребует специального ухода и долгие годы будет сохранять свою износостойкость. Данная модель не сковывает движения, несмотря на высокие подлокотники, переходящие в эргономичную спинку.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес12.02 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветзеленый

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