1 коробка / 2 шт
Габариты: 64*53*52
Вес брутто: 13,8 кг
Объем: 0,18
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Новая классика серый/ белый
Кресло офисное TopChairs City S, коричневое
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама
Табурет Tolix, желтый
Кресло Саманта велюр темно-синий
Кресло Саманта велюр бордовый
Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной