Стул Beetle маренго хромированные ножки

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Стул Beetle маренго хромированные ножки

4.1
11 990 ₽14 990 ₽
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Стул Венера велюр изумрудный
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 64*53*52

Вес брутто: 13,8 кг

Объем: 0,18

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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