Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Сиденье стула выполнено из прочного PP-пластика. Стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 66*53*56,5
Вес брутто: 23,1
Объем: 0,198
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес5.05 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки565 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки23.10 кг