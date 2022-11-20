Товар в корзине. Перейти
Стул Beetle пластик черный - фото 1Стул Beetle пластик черный - фото 2Стул Beetle пластик черный - фото 3Стул Beetle пластик черный - фото 4Стул Beetle пластик черный - фото 5Стул Beetle пластик черный - фото 6Стул Beetle пластик черный - фото 7

Стул Beetle пластик черный

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул черное кружево
Стул черное кружево
Следующий Стул складной Торни, без покраски
Стул черное кружево

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Сиденье стула выполнено из прочного PP-пластика. Стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 66*53*56,5
Вес брутто: 23,1
Объем: 0,198

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес5.05 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки565 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки23.10 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 78 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 25 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 38 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Стул Киви Грэмми, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Киви Грэмми, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽
9

Стул Киви Грэмми, кожзам синий

Настоящее фото товара Часы настенные Белый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
7

Часы настенные Белый квадрат

Настоящее фото товара Часы настенные Пиксель арт, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Часы настенные Пиксель арт

Настоящее фото товара Часы настенные Акула, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
7

Часы настенные Акула

Настоящее фото товара Часы настенные Компас, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
13

Часы настенные Компас

Настоящее фото товара Часы настенные Фотоаппарат, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
8

Часы настенные Фотоаппарат

Стул Алекса велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Алекса велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Алекса велюр терракотовый

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул складной Торни, белыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
9

Стул складной Торни, белый

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.