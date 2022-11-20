Товар в корзине. Перейти
Стул Beetle пластик черный - фото 1Стул Beetle пластик черный - фото 2Стул Beetle пластик черный - фото 3Стул Beetle пластик черный - фото 4Стул Beetle пластик черный - фото 5Стул Beetle пластик черный - фото 6Стул Beetle пластик черный - фото 7

Стул Beetle пластик черный

3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Романтик
Стул Романтик
Следующий Стул Victoria Ghost прозрачный
Стул Романтик

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Сиденье стула выполнено из прочного PP-пластика. Стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина520 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
34

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
11

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
11

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
31

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
10

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
11

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
11

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
32

Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб

С этим товаром покупают
Столик детский Kinder, деревянныйНастоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от990
34

Столик детский Kinder, деревянный

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Gretel , произведённого компанией ChiedoCover
от7 020
Оптовая цена
16

Люстра Ideal Lux Gretel

Стул пластиковый Air, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Air, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Air, красный

В наличии 7 шт.
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Диван «Римини»Настоящее фото товара Диван «Римини», произведённого компанией ChiedoCover
68 890
16

Диван «Римини»

Стул полубарный Douglas, бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Douglas, бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 900
Оптовая цена
3

Стул полубарный Douglas, бархат бежевый

Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
19

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая