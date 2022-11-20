Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Сиденье стула выполнено из прочного PP-пластика. Стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина520 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай