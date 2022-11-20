1 коробка / 2 шт
Габариты: 64*53*52
Вес брутто: 13,8 кг
Объем: 0,18
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стул складной банкетный Lite, черный
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Стул Валенсия барный, голубой
Эко Панель из однородного мха
Кресло Саманта рогожка светло-серый
Кресло Саманта велюр темно-синий
Кресло Саманта велюр бордовый
Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки