Товар в корзине. Перейти
Стул Бекширд, тихий океан/ белый муар с золотом - фото 1Стул Бекширд, тихий океан/ белый муар с золотом - фото 2

Стул Бекширд, тихий океан/ белый муар с золотом

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Батильда, серое облако
Стул Батильда, серое облако
Следующий Стол Лофт 13 1200x700, ясень
Стул Батильда, серое облако

Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в королевской форме сидения и оригинальной отстрочке спинки. Прострочка вдоль спинки придает изделию классический и стильный вид. Насыщенная расцветка микровелюра внесет колорит в интерьер. Оригинальная конусообразная форма опор с золотым напылением в нижней части каркаса. Четкое разделение белого и золотого прекрасно гармонируют с мягкими сидениями и основанием для стола в аналогичном стиле белый муар/золото.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обратите внимание на детали, мягкое сидение и широкая, дугообразная спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. В основе сидений лежит фанера со специальными отверстиями для крепления опор. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.

Вид упаковки: картон

Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 560x230x50

Вес в упаковке, кг: 1.78

Объем упаковки, м3: 0.006

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветсиний, белый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
6

Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый

Настоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
13

Стул Олимпия полубарный, Pluton 101

Стул Lazzoli 5124Настоящее фото товара Стул Lazzoli 5124, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
8

Стул Lazzoli 5124

Стул Барбара NEW велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Барбара NEW велюр терракотовый

Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION redНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89010
3 190 ₽
10Хит

Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red

Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
9

Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Buckle Dark grey, металлические ножки

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 21 шт.