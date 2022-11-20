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Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 1Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 2Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 3Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 4Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 5Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 6Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 7Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 8Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 9Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 10Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 11Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 12Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 13Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные - фото 14

Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки черные

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стройность и изящество стула Белладжио не означает хрупкость. Прочный каркас из стали, устойчивые ножки указывают на его крепкое сложение. Проверенное качество - отличная рекомендация к применению не только в домашних условиях, но и в гостиницах, в барах, ресторанах и других общественных местах.

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Бархатная ткань;

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Основные характеристики

  • Ширина58 мм
  • Высота83 мм
  • Глубина57 мм
  • Вес7.6 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

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